Arturo Callejo-marzo 20, 2022

El ayuntamiento de Metepec, a través del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), ha desazolvado hasta 30 kilómetros de ríos y canales a cielo abierto, además de hacer tareas de limpieza en rejillas y recolección de residuos de la vía pública.

El objetivo de las autoridades municipales es aminorar los riesgos hacia la gente ante la próxima temporada de lluvias.

Como parte de este programa permanente que comenzó en febrero pasado en la colonia La Michoacana, se han saneado los canales y ríos, San Gaspar, Chapultepec, Árbol de la Vida, Jagüey, Insurgentes, Guerrero, San Lorenzo y el Arenal, de éstos últimos, desazolvando casi 124 mil 698 metros cúbicos.

OPDAPAS exhorta a la población, a no arrojar escombros o basura a la calle; evitar obstruir las alcantarillas o sacar la basura a la calle si no será recogida de inmediato; mantener los sumideros y alcantarillas libres de basura, tierra o cualquier otro material; no verter aceites, grasas, medicinas, ni sustancias corrosivas al drenaje; preservar limpias las coladeras y banquetas; al podar los árboles recoger las hojas y ramas para evitar que obstruyan el paso del agua; no arrojar desperdicios o escombros a los ríos, entre otras recomendaciones.

Y es que de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de lluvia en la zona metropolitana del Valle de Toluca, será aproximadamente del 29 de abril al 07 de noviembre, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. El mes con más lluvia en Metepec es julio, con un promedio de 128 milímetros de lluvia.

Durante la pasada temporada de lluvias, en la colonia La Michoacana, donde históricamente se registran anegaciones de consideración y ante la falta de acciones preventivas por parte de la administración anterior, se tuvieron inundaciones que afectaron decenas de vehículos nuevos de lujo y un centro de culto quedó bajo las aguas contaminadas, afectaciones que se extendieron hasta la vialidad Toluca-Tenango.