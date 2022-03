Hoy Estado de México-marzo 12, 2022

La denuncia interpuesta por Sasha Sokol en contra de Luis de Llano, ha causado polémica, por lo que se han recopilado entrevistas y declaraciones acerca de quien fuera productor de Timbiriche.

En esta ocasión fue la actriz Cynthia Klitbo, quien relató que a sus 19 años se enamoró de Luis de Llano y cuando decidió decírselo, él le respondió con una negativa, argumentando que estaba muy ‘chiquita’, mientras mantenía un romance con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39.

Señaló que en ese entonces, Luis tenía 41 años y mantenía una relación con Sasha, que era menor que ella.

«Luis era un encanto y no fue mi novio, porque no quiso. Me encantaba. Sie.lte me protegía y yo siempre le decía: Luis vamos a ser novios y decía: estás muy chiquita», comentó la actriz.

Ante lo cual, Cynthia le cuestionó que Sasha era menor que ella y él respondió:

«Estás muy chiquita. Sasha está más vividita. Tú no, tú eres niña buena… Y yo, más me gustaba, me cuidaba como hija».