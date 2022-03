Hoy Estado de México – marzo 07, 2022

Previo al Día Mundial de la Mujer la CDMX comienza a conmemorar esta fecha, pero de una manera dolorosa.

En el cielo de la capital del país un zepelín vuela, llevando en sus costados dos frases que duelen, una acción de contingentes feministas denominada «Con dolor en el cielo»,

«Ninguna en el olvido» y «10 feminicidios diarios» son las leyendas que porta.

La escritora Brenda Lozano reveló que se tomó la decisión de manifestarse desde las alturas porque en tierra hay muchas restricciones.

«Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites. #FuimosTodas #ConDolorEnElCielo #NiUnaMás #FeministasTomanElCieloDeMexico #MéxicoFeminicida #FuimosTodxs”, escribió en Twitter.