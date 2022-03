Arturo Callejo – marzo 03, 2022

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de diputados federal, Miguel Sámano Peralta, advierte de una deserción escolar, luego de que el Gobierno de México anunció desaparecer las escuelas de tiempo completo, lo cual afectará más al Estado de México, pues es la entidad federativa que tiene la matrícula escolar más grande del país.

Calificó como una falta de compromiso con México “y sobre todo en el caso nuestro con los mexiquenses, creo que antes era un apoyo fundamental para los padres de familia y hoy lo único que vamos a generar con esto es la deserción una vez más, o cada vez más. Para los padres de familia era un tema que les garantizaba por lo menos seguridad, porque se iban a trabajar para buscar el sustento, eso les permitía o les daba certeza y tranquilidad, de que mientras ellos trabajaban sus hijos estaban en la escuela, hoy, lamentablemente, con la desaparición de este programa, los únicos perjudicados serán los alumnos y cada vez habrá más deserción escolar”.

El diputado federal Sámano Peralta percibe que este cierre del programa de tiempo completo en las escuelas de educación básica no vaya a ser temporal.

“Lamentablemente todo lo que han venido quitando ha sido permanente, hasta ahorita yo no veo que hayan reactivado algo. Me he reunido con mis diputados del Estado de México y tomamos el acuerdo de que nos vamos a organizar y hacer un pronunciamiento en la máxima tribuna del país para ver qué podemos hacer en beneficio de todas estas familias que han sido afectadas”.

Miguel Sámano Peralta, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de diputados federal.

El coordinador de la bancada priista en la Cámara de diputados federal ejemplificó que el subsidio al campo y el programa Prospera, que estaba enfocado a otorgar becas a estudiantes de escasos recursos ya no fueron reactivados, “gracias a ello los jóvenes podían ir a estudiar, gracias a ello se podían preparar”.

Sumó el apoyo a los niños con cáncer, por lo que es “una impotencia, me tocó ver cuando van los padres de familia a exigir, a pedirnos que hagamos algo por estos niños. Nosotros hemos luchado por el tema de salud, de educación, de seguridad y por los programas que fueron exitosos, no queremos que regresen todos, pero sí queremos que tengamos todas las oportunidades todos los mexicanos”.

Por su parte, la legisladora federal priista, Laura Barrera Fortoul, manifestó que el hecho de desaparecer las escuelas de tiempo completo fue una decisión terrible e irresponsable por parte del gobierno federal que traerá profundas consecuencias.

“Este es un gobierno federal que no tienen un rostro de niñez y que le da la espalda a la infancia mexicana, hacemos un reclamo severo, serio, con toda la argumentación para el debate pero sobre todo, la construcción de acuerdos, queremos que se asignen los presupuestos necesarios para la niñez mexicana”, indicó.

Al hacer un recuento de cómo el actual mandato federal ha perjudicado a los niños mexicanos, citó la eliminación de estancias infantiles, “casi medio millón de niños mexicanos que no van a tener atención de primera infancia, de los cero a los cinco años que es la etapa crítica del desarrollo neurológico, es la plasticidad cerebral la que se desarrolla en esta etapa crucial del ser humano.

La segunda, es las escuelas de tiempo completo, la falta de medicamentos para los niños con cáncer, la falta de vacunación en el cuadro básico, la falta de tecnología para los niños sordos, es decir, hay una ausencia permanente de presupuesto y políticas públicas que hagan visibles los derechos de la niñez mexicana”.

La legisladora mexiquense ahondó que el programa de las escuelas de tiempo completo, les ayudaba a las mamás trabajadoras a que sus hijos tuvieran la comida resuelta mientras ellas trabajan, pues actualmente las amas de casa no tienen empleos de horas, “las mujeres tienen jornadas de trabajo que las imposibilitan justamente en la oportunidad hoy, de no ser competitivas laboralmente porque sus hijos no pueden estar mayormente en la escuela y no pueden estar cuidados y alimentados”.

Sostuvo que ninguno de los 500 programas federales que desaparecieron con la actual administración federal han tenido alguna carpeta de investigación por posibles actos de corrupción, sin embargo, no han sido reactivados, tal es el caso de los comedores comunitarios, en los que, “el 40 por ciento de las personas que los atendían eran niñas niños y adolescentes y hoy es un recurso que ya no existe más”.