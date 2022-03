Hoy Estado de México -marzo 31, 2022

Ante los rumores de que Belinda borró de su tobillo el tatuaje de corazón con una letra C, Christian Nodal respondió con algunas indirectas muy directas con memes.

El artista compartió a través de sus historias de Instagram varios memes, mismos que los cibernautas rumoraron eran para Belinda.

En uno se observa un niño llorando con el mensaje «2022 is gonna be my year. 3 months into 2022»: 2022 será mi año. 3 meses del 2022.

Más tarde compartió una imagen de una niña sonriendo y dice «cuando te quieren lastimar, pero tú ya no tienes sentimientos».

Y es que recientemente, Belinda hizo público un video donde en su tobillo ya no se ve la letra C.

Por lo que internautas aseguraron que se había retirado el tatuaje que llevaba en honor a su ex, a lo cual, Nodal respondió