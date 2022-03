Hoy Estado de México – marzo 02, 2022

El gobierno de China anunció que no se unirá a los gobiernos de Estados Unidos y Europa en la imposición de sanciones financieras a Rusia por la invasión a Ucrania.

“No nos sumaremos a esas sanciones, y mantendremos los intercambios económicos, comerciales y financieros habituales con todas las partes relevantes”, señaló Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China.

El país asiático ha sido el único que no ha criticado las acciones de Moscú contra Ucrania; sin embargo desaprobó las sanciones financieras las lanzadas unilateralmente, porque asegura que no tienen mucha base legal y no tendrán buenos efectos.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Hua Chunying, dijo que Estados Unidos es el “culpable” de la situación de Ucrania, asegurando que estaba “añadiendo petróleo a una casa en llamas mientras señalaba con el dedo a otros que intentaban apagar el fuego”.