Un hombre de 59 años, perdió la vida después de caer de las escaleras de la casa de uno de sus amigos en una celebración de año nuevo, en Lanarkshire Norte, Escocia, más tarde, resultó ganador de la lotería.

El deceso de Andrew Gillon tuvo lugar el pasado 7 de enero en el hospital Reina Elizabeth tras someterse a una cirugía para quitar la presión que presentaba por varias lesiones en el cuello.

Posterior a que el hombre fuera sepultado, su hija encontró un boleto de lotería que su padre compró antes de celebrar año nuevo.

«Solo recuerdo que dijo, cuando gane no te estarás riendo y tuvo razón, no me estaba riendo, estaba llorando».

El boleto resultó premiado con 184 mil 978 pesos mexicanos.

El dinero fue reclamado por los familiares de Andrew Gillon sin problema alguno, pues tenían en su poder el boleto de la lotería.

De acuerdo con los familiares, el dinero será utilizado para vacacionar en familia en Florida, Estados Unidos, sitio en el cual el señor contrajo matrimonio, por lo que todos tienen excelentes recuerdos.