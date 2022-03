Hoy Estado de México – marzo 01, 2022

El rápido descenso de fondos en las cuentas bancarias de Christian Nodal habría puesto en alerta a Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, quien decidió mandar a hacer una auditoría para conocer el destino de los recursos económicos que faltaban.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien reveló que Cristy Nodal mandó a hacer una auditoría, descubriendo que el catate de regional mexicano pagaba todo a Belinda y le daba suntuosos regalos.

La realidad, dijo Gustavo Adolfo Infante, es que cuando se fueron a España él pagó todo para que ella estuviera cómoda. Inclusive le pagó al staff de la famosa, que incluía cinco personas.

“Entonces ¿quién crees que le pagaba el staff a Belinda? ¿Quién cree que le pagó el carro a Belinda en Barcelona? ¿Quién cree que pagó el hotel, la casa, el carro? Nodal, todo. No dejaba que Belinda sacara un euro de su bolsa. No lo permitía. ¿Alguien los obligó? ¿Alguien les puso una pistola en la cabeza? Claro que no, ellos lo dieron por sus pistolas”, dijo el periodista de espectáculos.

Relató que al regreso de Nodal de España, el contador y su madre, Cristy Nodal, comenzaron a indagar sobre los gastos que había hecho en la nación Iberoamericana.

Narró que algunas de las facturas de gastos que dio el staff de Belinda por la estancia en España, eran supuestamente falsas.

“Fíjense nada más, que si las facturas que le daba Belinda eran reales o no eran reales. Yo no sé si detectaron si algunas no eran reales, pero empezó Nodal a reclamarle a Belinda. Nodal empezó a pagar y a pagar y cuando la mamá de Nodal se dio cuenta dijo ‘Oh oh’, así no son las cosas y mi hijo no va estar pagando todo’ de esto. Y hablaron con él, le hicieron una auditoría a Nodal de los gastos. Le dijeron te está viendo la cara, hermano”.