Hoy Estado de México -marzo 22, 2022

Con el objetivo de celebrar la identidad de Toluca, así como de reunir a varias generaciones, la Universidad Autónoma del Estado de México UAEM y la Orquesta Filarmónica de Toluca OFIT presentaron la primera de cuatro presentaciones de rock sinfónico en el teatro Morelos ubicado en la capital Mexiquense.

De la misma manera, se festejó el 15 aniversario de la estación de radio de la Autónoma Mexiquense, UniRadio 99.7 de FM, misma que transmitió el concierto dirigido por el maestro Gerardo Urbán y Fernández.

Quien explicó que este concierto es parte de las actividades con las cuales se busca reflexionar sobre la identidad de los habitantes de Toluca.

«Queremos conjuntar a las cuatro generaciones que van a construir los 500 años del futuro de Toluca, así que estamos dispuestos a rockear. Soñemos por lo que podemos hacer».

Éxitos de algunas bandas de rock de las décadas de los 50,60 y 70, como Bill Haley y His Comets, Dani and the Juniors, Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones, The Who, The Doors y Deep Purple, fueron interpretadas por la OFIT, el Colectivo Rock en el Alma, el Coro Infantil del Ayuntamiento de Toluca y el grupo War Kabinett.

El locutor Guillermo Canales, detalló algunos temas interpretados por la orquesta; cabe mencionar que el concierto tuvo público de todas las edades caracterizados de la época de Baby Boomers.

El 22 de mayo, 28 de agosto y 2 de noviembre se llevarán a cabo los demás conciertos donde se disfrutarán otros éxitos del rock de la década de los 80 y hasta el día de hoy.