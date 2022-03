Hoy Estado de México-marzo 04, 2022

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer qué la actriz y cantante Belinda, tiene un juicio en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero aseguro, qué no se actuará en su contra coma después de que el pasado miércoles dijo que haría pública una lista de personas que deben impuestos, dónde se incluyen artistas con empresarios y periodistas.

«Hace como dos días salió lo de una cantante, Belinda y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda», dijo AMLO en conferencia de prensa.

Afirmó que en la actualidad no existe la condonación de impuestos, por lo que criticó que en tiempos pasados se castigara con prisión a artistas y dirigentes sindicales, para simular supuestamente que se radicaba la evasión de pagos fiscales.

«Siempre era lo espectacular y así querían darnos atole con el dedo, ahora no. Se reformó la Constitución, ya no hay condonaciones, para que levantemos el nivel del debate, claro que todos los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, mejor dicho contribuir, pero eso era lo que se exigía y los que contribuían eran los que no tenían influencias, los que se sentía dueños de México no pagaban impuestos».

Dijo que se ha avanzado en el pago de impuestos, para evitar dar privilegios fiscales a grandes empresas o a personas influyentes del gobierno.

«Pienso que si ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales, antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de mero arriba no se les tocaba porque si un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos».

Ante ello coman el mandatario abrió la posibilidad de qué se ha revelado cualquier dato sobre evasión de impuestos en la mañanera, siempre y cuando se presenten los documentos que confirmen la situación.