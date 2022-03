Manuel López – marzo 08, 2022

Lo que pretendía ser una marcha pacífica con motivo del Día Internacional de la Mujer terminó en actos vandálicos en el municipio de Ecatepec.

A lo largo del día varios colectivos realizaron manifestaciones en la cabecera municipal donde realizaron pintas en edificios de gobierno.

Las concentraciones partieron en diferentes horarios desde el Puente de Fierro y a su paso lanzaron consignas contra las autoridades para exigir mayor seguridad.

«La policía no me cuida, me cuidan mis amigas» y «no somos una, no somos cien, pinche gobierno cuéntanos bien», fueron algunas consignas que lanzaron los colectivos feministas.