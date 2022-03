Manuel López – marzo 07, 2022

Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, asesinada en Chimalhuacán en 2010 presuntamente por su pareja sentimental, condenó la agresión que sufren a diario las mujeres en el Estado de México.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, lanzó un mensaje frente a los juzgados penales y de juicio oral, ubicados en Bordo de Xochiaca, donde lleva el proceso judicial en contra del presunto responsable de la muerte de su hija.

«Nos declaramos contra la violencia hacia las mujeres. Si las nombramos la lista sería interminable, la violencia hacia las mujeres no es normal, unimos nuestras voces, nuestros pasos para construir algo diferente, dar un giro en nuestros corazones.

Lamentó que a 12 años del feminicidio de su hija Mariana, el Poder Judicial del Estado de México haya diferido más de 50 audiencias que le impiden alcanzar la justicia y una condena en contra de Julio César N, principal sospechoso del crimen.

«Ya son seis años de proceso, de juicio y todavía no hay una sentencia que siente un precedente de no repetición y eso es lo que exigimos. No queremos otra cosa más que eso”, comentó.