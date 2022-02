Hoy Estado de México – febrero 15, 2022

Los chismes y el dinero, se hicieron ara contarse, por eso seguimos con el tema de la pareja Nodeli, la cual rompió su compromiso de matrimnio.

Este martes 15 de febrero, TVNotas soltó una bomba, al revelar el que sería el verdadero motivo del truene entre Belinda y Christian Nodal.

Un amigo en común de la pareja contó, de forma anónima a la revista, que en la relación de los famosos hubo excesos y una manzana de la discordia.

Según el “amigo” de la pareja (no me ayudes compadre), Nodal se la pasaba de pachanga en pachanga, rodeado de “chicas buena onda”, lo que no le pareció a la intérprete de “Utopía”.

Pero además de las fiestas, el informante reveló que Beli comenzó a decepcionarse por el cambio de actitud de Nodal, pero la gota que derramó el vaso fue que descubrió que Nodal aún se mensajeaba con su ex.

De acuerdo con el “chismoso”, Christian se adelantó a sacar el comunicado para no quedar como el malo de la historia.

¿Le creemos?