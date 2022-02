Hoy Estado de México-febrero 18, 2022

Mediante redes sociales se dieron a conocer imágenes en las cuales se ve un sujeto desnudo al frente de un vehículo conducido por una mujer, afuera de un motel de plaza cristal en el estado de Puebla.

Todo sucedió este miércoles por la tarde en el motel Shanghai que se localiza en la colonia Villa Encantada, donde el hombre aseguró que salió desnudo porque querían robarse su camioneta.

«Me querían robar el vehículo… por eso salías y comas me ayudaron algunas personas», dijo el infortunado.

#Sujetodesnudo sale del #hotelShangai de #Puebla para impedir que #sexoservidora se robara su #camioneta, ya le había robado otras pertenencias dentro del lugar.

El hombre relató que estaba acompañado de una sexoservidora, quien en un descuido, tomó sus llaves e intentó huir en su vehículo, por lo que, sin importarle estar desnudo, salió a impedirlo, con apoyo de algunas personas.

Además, el hombre explicó que la mujer también le robó su cartera, su tableta y demás pertenencias, sin embargo, aseguró que vale más su integridad física, aunque pudo recuperar su vehículo.

«Todo está bien, gracias a Dios, cosas materiales van y vienen, ya yo tomaré mis medidas… Soy autosuficiente, mi imagen me vale gorro, no le pido nada a nadie ni me da nadie nada gratis, estoy llegando ya a presentar mi denuncia», comentó en entrevista para medios locales.