febrero 13, 2022

Este fin de semana fue el más especial en la vida de la maestra Elba Esther Gordillo, quien no cabía de la felicidad porque al fin se casó con su abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez de 36 años.

Gordillo de 77 años y Lagunas de 36, estuvieron siete años de novios, en medio de fuertes críticas, incluso de parte de la familia de la maestra, pero al fin se casaron el viernes por la vía civil y el sábado por la religiosa, por lo que ahora la exlideresa sí está casada por todas las de la ley.

Su yerno, Fernando González, presidente de la agrupación política Redes Sociales Progresistas (RSP), publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes de la boda religiosa y la fiesta.

El escenario de esta unión fue el Jardín Etnobotánico, ubicado al interior del exconvento de Santo Domingo en la capital oaxaqueña.

Los invitados degustaron una burrata de quesillo con higos, argúgula, pistache y reducción de balsámico, como entrada.

Otra de las entradas fue un ceviche de pesado del día con sorbete de mezcal y chip de mango.

Luego se sirvió una sopa fría de aguacate con cubitos de manzana verde.

Como plato fuerte, los invitados pudieron elegir entre un lechón al horno estilo Tehuantepec con trozado de papa y coloradito o un mole negro con guajolote criollo confitado servido con plátano macho frito.

De postre, hubo bomba de chocolate, crujiente de praliné con salsa de caramelo o leche planchada con chicozapote.

En redes sociales se han subido videos de la boda, uno de ellos el del primer baile de esposos de elba Esther y Luis Antonio Lagunas, quienes felices se contonearon al ritmo de “You´re the first, the last, my everything” de Barry White.

Feliz, la maestra bailó y alzaba las manos en señal de felicidad, mientras el alegre novio la rodeaba bailando.

Y la maestra bailaaaaa así 💃🕺… Este fue el primer baile de boda de la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo y su joven esposo.



Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/4QhYC6bR9S — Hoy Estado de México (@HoyEstado) February 13, 2022

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues por la tarde miembros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vandalizaron el lugar donde se realizaría la boda, causando destrozos.

Los profesores de la CNTE señalaron que era una ofensa a la lucha por la educación pública que Elba Esther Gordillo eligiera Oaxaca como lugar para casarse con Luis Antonio Lagunas.

#México Así quedó el Jardín Etnobotánico de Oaxaca al irrumpir la Sección 22 de la CNTE antes de la recepción en la boda de Elba Esther Gordillo, ante la mirada incrédula de los invitados. Se desconoce si había Plan B para realizar el evento. pic.twitter.com/mNtcUY42PA — Anonymous Hispano (@anonopshispano) February 13, 2022

Luego de que se retiraran los profesores de la CNTE, el personal del lugar acondiciono rápidamente el lugar para la fiesta, la cual se realizó sin contratiempos y hasta altas horas de la madrugada.