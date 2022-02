Hoy Estado de México-febrero 12, 2022

Después del caso del cuerpo del bebé hallado en un basurero en un penal de Puebla, que fue exhumado del panteón San Nicolás Tolentino en Iztapalapa, el Congreso de la Ciudad de México prepara una iniciativa para regularizar los cementerios, a fin de evitar las exhumaciones.

Por varios años, la Asamblea Legislativa ha buscado dicha regularización, pero no se ha dado consenso alguno, pues hay panteones que no dependen del gobierno, indicó Federico Doring, legislador del Partido Acción Nacional (PAN), para Milenio, e insistió que deben ser regulados por las autoridades capitalinas.

Señaló que una causa para robar cadáveres de los panteones, es por no reclamar el cuerpo después de que se enterró, y en ocasiones los cráneos y huesos son vendidos.

«Cuando tú entierras a alguien, tienes garantía de siete años, pero no necesariamente de que va a permanecer en esa misma fosa el resto del tiempo, y a veces cuando no reclaman a la gente, en esos huecos legales encuentran pretexto para moverlos de una cripta a otra, y a veces los ponen en bolsitas de plástico, que en lo que vas y lo reclamas tú, perdiste los derechos temporales sobre la fosa».

Es por eso que el diputado local panista resaltó la importancia de que el Congreso capitalino regularice los cementerios civiles que estén a cargo de la gestión de la Ciudad de México, a fin de reducir las exhumaciones.

«Sí se puede, si no parar, por lo menos inhibir, porque el problema es que hoy, puede el alcalde nombrar a un amigo, un compadre, que le ayudó en campaña pero que no tiene el conocimiento de los panteones, la experiencia, y entonces como no sabe administrar la materia, termina el voluntariado. Por eso el gobierno tiene que reglamentarlo para elegir un perfil mínimo de los encargados de los panteones civiles».

Señaló que se establecerían multas y hasta dos meses de prisión a los responsables.

«En las cárceles es más claro el tipo penal, cuando hay una fuga los custodios se vuelven responsables indirectos de lo que sucedió; en los panteones eso no sucede y eso les permite, porque en tipo penal está diseñado no solo para exhumaciones, sino más bien a los que roban a las criptas, el latón de las letras, o el cobre. Es un tipo penal que se arregla con multa, y la cárcel puede empezar en dos meses, y está diseñado para quien cachas ahí».

Por lo que el legislador llamó a los grupos parlamentarios del Congreso capitalino, especialmente a Morena, para trabajar de la mano con el PAN, para que el caso del bebé se esclarezca, pues hasta el día de hoy no se sabe quién exhumó el cadáver del menor del Panteón San Nicolás Tolentino en Iztapalapa.