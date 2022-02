Arturo Callejo-febrero 17, 2022

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), tiene 10 días hábiles para informar a la Cámara de diputados de este estado, el por qué desde el mes de noviembre pasado, existe un grave desabasto de más de 100 medicamentos, como ejemplo, usuarios han denunciado que en las farmacias de este instituto de salud no hay dapaglifozina para el control de diabetes ni vidagliptina para atender padecimientos cardiacos o hepáticos.

En el punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el cual fue aprobado por unanimidad, se señala que el ISSEMyM debe informar el motivo de las carencias en medicina, los convenios con las empresas que dan suministros y los pagos por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de las instituciones públicas.

“Pese a este desabasto, el ISSEMyM sigue realizando los descuentos salariales a los trabajadores al servicio del Estado de México, por concepto de aportaciones de seguridad social, lo cual se traduce en pagar una prestación social por un servicio que ni siquiera se brinda”, sostuvo el diputado morenista Faustino de la Cruz Pérez.

Acusó también que los vales de subrogación de medicamentos prescritos son insuficientes, pues las farmacias se ubican a gran distancia y muchas en ocasiones no cuentan con la medicina en existencia, o no quieren entregarlas de forma gratuita, por no formar parte del convenio entre la farmacéutica y el instituto y los derechohabientes deben comprar el medicamento subrogado, como la insulina que implica un gasto mensual de mil 500 pesos.

El diputado señaló además que el ISSEMyM paga más de mil millones de pesos a 18 empresas proveedoras de medicamentos, materiales de curación, bienes muebles y suministros y las empresas dan un servicio ineficiente, por lo que, el ISSEMyM ha sido incapaz de manejar finanzas saludables.

En adeudos hacia este instituto de salud, el legislador Faustino de la Cruz Pérez, enunció que la Policía Industrial y del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, debe tres mil 631 millones de pesos, los ayuntamientos, 548 millones de pesos, organismos de agua y saneamiento, 571.8 millones de pesos, organismos auxiliares estatales, tres mil 976 millones de pesos, organismos auxiliares municipales, 870 mil millones de pesos, organismos municipales de Cultura Física y Deporte, 13.2 millones de pesos y sistemas DIF municipales, 103 millones de pesos.