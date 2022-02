Arturo Callejo- febrero 15, 2022

En el semáforo legislativo de la Cámara de Diputados del Estado de México, continúa el análisis de al menos cuatro iniciativas de ley relacionadas al matrimonio igualitario, es decir, se sigue analizando en comisiones para obtener un solo dictamen y llevarlo al Pleno. Una de estas iniciativas es emanada del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y otra del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la 61 Legislatura mexiquense, Maurilio Hernández González, sostuvo que por parte del instituto político que él representa, existe toda la disposición para que esta ley sea avalada en el transcurso del actual periodo ordinario de sesiones que termina el próximo 15 de mayo, “por parte de Morena hay voluntad, por parte del PRD, del PT y quiero suponer que también por parte del PRI”.

Y si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), falló a favor para que en todo el país se desarrolle el matrimonio entre personas del mismo sexo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, acentuó que de ninguna manera los diputados de este estado han desacatado lo ordenado por el máximo tribunal del país, pues no la han mandado a la “congeladora” ni la han desechado, sino que está en análisis.

“La Corte no nos está ordenando a nosotros, entonces nosotros no estamos en falta ante la Corte, la Corte ya resolvió a nivel federal, ahora lo que corresponde es que en cada estado se establece su propia legislación al respecto, que es sobre lo que se está trabajando, o en un momento dado, los interesados que se sienten afectados pueden recurrir a la instancia judicial para señalar que aquí en el Estado de México no se les está atendiendo, pero no por la legislatura, sino en última instancia por la instancia judicial”, subrayó el legislador.