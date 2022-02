Hoy Estado de México-febrero 09, 2022

La cantante Belinda se caracteriza por vestir siempre atuendos demasiado elaborados, así como los accesorios en su cabello, mismo que en ocasiones no es precisamente el suyo, sino que utiliza pelucas para darle un toque diferente a su imagen; pues resulta que una maquillista la acusó de no haberle pagado una peluca de lujo desde el 2020.

Fue ni más ni menos que la creadora de Wigs by Mamma, Carlos, quien aseguró que desde el 2020 no se le pagó una peluca de lujo solicitada por el equipo del artista para una campaña publicitaria.

«Abro hilo de como el equipo de @belindapop no me ha pagado! como saben soy mamma jee wig maker, a los últimos días del 2022 me escribe Paula de wonu y me dice que quiere una cabellera como de Kilye Jenner que si se la pides a su hair guy sale en 7000 USD».

Según la empresaria, el equipo de la cantante pidió una peluca cuyo valor es de 1200 dólares, 24 mil 737 pesos mexicanos, sin embargo, después de hacer el negocio, accedió a bajar su precio a mil dólares, 20 mil 614 pesos.

Mamma Jee explicó que la cabellera estuvo lista en tres días y a pesar de no tener el color verde que se requería se utilizó para la campaña.

Tras la premura, se le indicó a Carls que se le liquidaría en 15 días, indicó una integrante del equipo de Belinda, que le comentó que querían un color más verde, pues había quedado muy azul, por lo que el estilista de la cantante tuvo que modificarla.

El equipo de Belinda solicito que la peluca fuera rentada en 500 dólares, a lo cual la empresaria accedió, sin embargo, nunca recibió ningún depósito por la peluca, a lo cual el equipo de la artista indicó que era cuestión de finanzas y no del equipo como tal.