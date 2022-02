Hoy Estado de México-febrero 05, 2022

Tras llevarse a cabo la audiencia donde se determinaría si Rosario Robles salía o no de prisión, este viernes, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó que el ilícito de uso indebido del servicio público, del cual se le acusa a la ex funcionaria, no prescribió, por lo que deberá continuar en prisión en Santa Martha Acatitla.

Las autoridades establecieron que el sobreseimiento y el seguimiento del procedimiento penal es improcedente.

Cabe recordar que el Noveno Tribunal Colegiado concedió un amparo a Robles Berlanga, Por lo cual la resolución del Juez dictada en audiencia efectuada el 26 de octubre de 2020, quedó sin efecto.

La audiencia se efectuó en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio Sur, sin embargo, la exfuncionaria no estuvo de manera presencial, sino que compareció virtualmente debido a las secuelas de covid-19 que presenta.