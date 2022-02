Jesús Hernández – febrero 14, 2022

Al menos dos mil empresas se encuentran en riesgo de desaparecer, ante los adeudos económicos que mantienen con ellas los gobiernos municipales del Estado de México, por los servicios de proveeduría que ofrecieron en las administraciones 2019-2021 y que no fueron pagados a tiempo por la crisis económica que enfrentaron, lo que podría originar la pérdida de 18 mil empleos directos, indicó el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem).

El presidente de este organismo empresarial, Gilberto Sauza Martínez, resaltó que los nuevos gobiernos municipales mantienen una deuda cercana a los cuatro mil millones de pesos por estos servicios con provedores, especialmente, con aquellos dedicados al ramo de servicios, de los cuales, a poco más de 40 días de que iniciaron las nuevas administraciones, no hay fecha de pago para cubrirlos o intención de diseñar un plan de pago a las empresas afectadas.

Indicó que, si bien, los nuevos tesoreros han reconocido que tienen un fuerte pasivo por pagar, especialmente, municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca, no hay intenciones claras de pago, bajo el pretexto del retraso en la aprobación del paquete presupuestal 2022.

Ante ello, el líder empresarial solicitó a la 61 Legislatura del Estado de México que brinden más y mejores herramientas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) con reformas a la ley que regula el actuar del ente auditor, para ampliar sus facultades y que pueda llevar auditorías sobre cómo se están usando los recursos en tiempo real y no tenga que esperarse dos años para revisar, analizar y constatar el buen ejercicio de los recursos municipales, como ocurre actualmente, lo que no evita prácticas ilegales como el desvío de recursos.

Explicó que el OSFEM comenzará a revisar la Cuenta Pública 2020 de los ayuntamientos mexiquenses hasta abril de este año, lo que no permite conocer cuál es la situación financiera de estos en tiempo real y, después de detectar alguna irregularidad, quién va a responder por ellos y en qué momemto se presentó, por lo que consideró necesario que estas auditorías se lleven a cabo en el año corriente.

Asimismo, Gilberto Sauza aseveró que es necesario que también se reforme la ley para que haya castigos ejemplares para quienes hayan causado el quebranto financiero de las administraciones locales, por lo que el sector empresarial pide penas severas para los responsables, basadas en el monto afectado y no solo en la práctica del desvío de recursos, pues solo se castiga el hecho en sí y no el monto, lo que no desalienta este delito.

Apuntó que algunos municipios y autoridades locales fueron omisos en el cumplimiento de sus procesos de entrega-recepción como lo mandata la ley, sin que haya castigos por ello, lo que ha originado que, hasta el momento, se desconozca la situación económica de los gobiernos municipales y a cuánto ascienden las deudas, por lo que también pidió que se establezcan penas más graves pars quienes incumplan con este ejercicio.

El presidente del Concaem señaló que estas propuestas ya fueron presentadas a legisladores locales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de Morena, y en los siguientes días, se reunirán con otras bancadas, con el objetivo de presentarlas y que sean discutidas y aprobadas, pues eso alentará un mejor ejercicio de gobierno en las administraciones municipales.