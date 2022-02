Arturo Callejo-febrero 14, 2022

Productores de maíz de la zona norte del Estado de México, no piden apoyo ni dádivas del Gobierno de México, solo que ponga en marcha, cuanto antes, la planta Pajaritos, ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, para que genere la urea, que es el fertilizante que ocuparán en breve para el siguiente ciclo de siembra, pues pasó el costo por tonelada de siete mil 600 pesos, a 24 mil pesos.

Y es que el elevado precio de este fertilizante se debe a que la mayor parte se importa de Ucrania y el costo lo manipulan las empresas trasnacionales dedicadas al ramo, agrego Everardo Lovera Gómez, presidente de la Federación de Productores de Maíz del Estado de México.

De no producirse en México urea, para el próximo ciclo de siembra la hectárea tendrá un costo total para los agricultores mexiquenses hasta de 35 mil pesos, lo que incluye el plan de cultivo desde la semilla, los fertilizantes, las labores en la milpa y la aplicación de herbicidas, hasta la cosecha.

“Nosotros no esperamos dádivas ni subsidios, lo que queremos de la cuarta transformación, que intervenga para dotar de insumos a precio justo, que restituya Fertimex y vuelva a producir fertilizantes porque todos los nitrogenados son derivados del petróleo, eso es lo que necesitamos (los campesinos mexiquenses) que haga la cuarta transformación”, dijo Lovera Gómez.

De no bajar el precio de la urea, el líder campesino auguró que escaseará la producción de maíz y con ello subiría el precio del alimento.

“Ahorita la tonelada de maíz se está pagando a seis mil 048 pesos, ese precio ya se quedó obsoleto, en el mercado está a siete mil pesos, es decir, lo que se llama precio medio rural, ¿hubo producción? (en 2021), sí, y fue de regular a buena, pero la gente por sentido de previsión vendió poquito y lo demás lo va guardando porque saben que va a subir, si ya se disparó el fertilizante a fuerza me tengo que proteger o reponer, entonces el maíz podrá llegar a nueve mil o 10 mil pesos la tonelada, perfectamente, el de la región”, subrayó.

Al mencionar que la tonelada de maíz que proviene de Sinaloa llega a la Central de Abasto de Ecatepec a 10 mil pesos la tonelada, Lovera Gómez sostuvo que el mejor maíz del mundo está en el Estado de México, “con respeto para los de Sinaloa, ellos producen volumen, nosotros producimos calidad”.

El productor de maíz recordó que por la pasada temporada de lluvias, hubo pérdidas totales en maizales de Temoaya, Ixtlahuaca, Jocotitlán y Atlacomulco, fenómenos naturales que no se pueden evitar y no les espantan a los labriegos, “los consideramos a veces como bendición o castigo divino, pero lo que no podemos aceptar es este tipo de manipulación de los mercados, sea de los insumos o de nuestros productos”.

La pasada siembra dejó en el norte del Estado de México millón y medio de toneladas de grano, estimo Everardo Lovera Gómez, “no fue bastante buena, fue regular porque el año fue seco en la primera etapa y luego al final se cargó la lluvia y lo que se prevé para este ciclo, de acuerdo al fenómeno de la Niña, es que va a ser similar este 2022, desde aquí hasta junio, seco y luego en septiembre y octubre mucha lluvia, cuando ya la planta ocupa en mínimas cantidades”.