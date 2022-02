Arturo Callejo – febrero 23, 2022

Pese a que el Partido Acción Nacional (PAN) rechazó la violencia entre diputados y las agresiones verbales entre los legisladores Francisco Javier Santos Arreola (PAN) y Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) y luego de que el primero ofreciera una disculpa pública por esos hechos, el ex alcalde de Cuautitlán amenazó a su homólogo con dirimir sus diferencias dentro o fuera de la Cámara de Diputados, aunque descartó que sea por la vía del diálogo.

“Conmigo se topa con pared, yo no voy a dejarme, ni de él, ni de nadie. En la sesión anterior, dio pena ajena. Si él me acusa de ser ladrón y corrupto, pues que me lo demuestre y si él dice que yo le debo algo, pues que me venga a cobrar y que me diga qué le debo, porque es muy bueno hablar y decir, pero sino tiene sustento ¿cómo? Quien me busca, me encuentra, yo no tengo nada que dirimir, si él quiere, cualquier día de estos, lo arreglamos, pero no platicando, porque yo no tengo nada que platicar con él, que se aguante, a ver si es lo mismo estar de hocicón, que fajarse los pantalones, porque ese día muy bravito, pero le metieron un freno a medio camino cuando yo iba bajando de tribuna”, señaló Mario Ariel.