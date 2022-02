Jesús Hernández – febrero 16, 2022

Tras la renuncia de Alejandro Gómez Sánchez como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXI Legislatura mexiquense informó que no permitirá la designación de un «fiscal a modo», por lo que descartó que los perfiles que integren la terna, estén relacionados con algún partido político.

Luego de referir extrañeza por la repentina renuncia de Alejandro Gómez, el coordinador de los diputados panistas, Enrique Vargas del Villar, afirmó que la atención de la seguridad pública y de la procuración de justicia no es un tema de partidos políticos, por lo que el nuevo titular debe cumplir con un perfil institucional y preparado, además de conocer la entidad y la Fiscalía mexiquense.

«No vamos a dejar pasar un fiscal a modo, no va a haber un fiscal que venga de un grupo político, porque no es sano y no es correcto para el Estado de México», apuntó.

Enrique Vargas señaló que la bancada del PAN estará atenta a los perfiles que se presenten ante la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, con el fin de hacer una revisión de cada uno de ellos, por lo que ese partido dará la lucha para que cumpla con las características que se requiera, al tiempo en que buscará que se transparente todo el proceso de su elección, para que la ciudadanía esté informada.

Resaltó que Gómez Sánchez era un fiscal con mucha experiencia por el tiempo que estuvo al frente de la FGJEM, aunque mencionó que se necesitan reforzar las acciones en materia de seguridad, pues es la exigencia número uno de ciudadanía y es en donde deben trabajar todos y todas, sin colores de partidos.

«La seguridad pública y la procuración de justicia no son un tema de partidos políticos, es un tema de institucionalidad y debemos todos en conjunto, sociedad y gobiernos, participar pues es la exigencia número uno en el Estado de México y en el país», comentó.

Este miércoles, Alejandro Gómez presentó su renuncia ante la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado de México, 20 meses antes de que concluyera el periodo para el que fue designado, bajo el argumento de contar con un desgaste personal, físico y emocional, por lo que ahora atenderá asuntos personales.