Este viernes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se Hollywood dio a conocer que como parte de las medias sanitarias en los Óscar 2022, los invitados y nominados deberan de presentar su certificado de vacunación anticovid, así como al menos dos pruebas PCR negativas en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Cabe mencionar que los requisitos serán aplicados a nominados e invitados, pero no todos los asistentes a la ceremonia deberán presentarlos, como presentadores y artistas que estarán en el evento, únicamente se someterán a estrictas pruebas, de acuerdo con el The New York Times.

Según una fuente, esta decisión de no exigir prueba negativa de Covid-19 a artistas está dentro del acuerdo de retorno al trabajo efectuado entre la Alianza de Productores de Cine y Televisión y los sindicatos; dicho acuerdo da la opción a productores de solicitar la inmunización contra covid-19 a los equipos de producción y a quienes laboran cerca de los actores, sin embargo, no se considera obligatorio.

En esta entrega habrá al menos 2 mil 500 nominados e invitados a la ceremonia de los Óscar, cifra menor en relación a los 3 mil 300 que se presentan normalmente; de acuerdo con el New York Times, los invitados que se ubiquen en zona de orquesta no estarán obligados a utilizar mascarilla, sin embargo, quienes se sienten en el entresuelo deberán utilizarla, ya que la distancia entre los asientos es mínima.

Cabe resaltar que en Los Ángeles todavía es obligatorio utilizar mascarilla en interiores, aunque se espera que se elimine la obligatoriedad el próximo mes de marzo.