Hoy Estado de México – febrero 13, 2022

Era algo que muchos sabíamos, ya desde el año pasado no estaban bien, pues desde agosto, después de un pleito, el cantante borró las fotografías que tenía junto a Belinda en su cuenta Instagram, lo que originó los rumores de que su relación estaba por terminar.

Así pasaron los meses, con una relación que tenía cada vez más pleitos, pero aún así sus fans se empeñaban en creer que llegarían al altar.

A tan solo dos días del 14 de febrero, la tarde de este sábado Christian Nodal soltó la bomba, ya no se casará con Belinda ni seguirán de novios, pues ya terminaron.

Fue en su cuenta de Instagram donde el cantautor informó que ya concluyó su «compromiso» con la actriz.

«A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo».

El intérprete de “Botella tras botella” aclaro a los medios de comunicación que no hablará más sobre el tema.

Ya desde el pasado 7 de febrero, sus fans se percataron que el cantante y Beli se habían dejado de seguir en la red social sin dar explicaciones., esto ocurrió luego de que la madrugada del 5 de ferero él escribiera en un estado:

“Ya ni me topas y aferrado a ti yo sigo”.

¿Cómo inició su relación?

Fue en los Premios de la Radio celebrados en Texas en 2019, donde Belinda bajó del escenario, tomó de la mano a Nodal y le cantó Amor a primera vista, de ahí el cantante quedó prendado de la cantante.

Después participaron juntos en el programa La Voz, y aunque al inicio se dijo que esta relación se trataba de publicidad para el programa, finalmente hicieron oficial su romance, iniciando su vida como pareja.

Ya en plena pandemia, él rentó un lujosísimo restaurante en España para poder darle el anillo, lujosísimo, el cual tiene un valor de 59 millones de pesos.

Los meses pasaron y con ellos los pleitos y berrinches de ambos, incluso hace algunos meses trascendió que la mamá de Christian Nodal le habría pedido a Belinda que dejara a su hijo, pues lo estaba haciendo gastar mucho dinero.

Cristy Nodal salió a desmentir esto, y subió a sus redes fotos de su hijo y Belinda mostrándoles su apoyo.

Pero hace unas semanas hubo un capricho de Belinda que Christian no pudo cumplir ni tolerar.

De acuerdo con el programa Chisme No Like, Belinda le habría llorado con lágrimas de cocodrilo a Christian Nodal para que le prestara ¡4 millones de dólares! para no ir presa, supuestamente porque esa es la cantidad que ella le debe al SAT.

«Está nominada, en lista por una gran deuda con el SAT, se lo rogó, hasta que él dice okay, voy a poner a mis abogados a hablar con tu contador en México, cuando los abogados de Nodal hablan con el contador de Belinda en México, le dicen: ‘vamos a pagar lo del SAT de Belinda’; dice, ‘okay, sí, son 500 mil dólares nada más que debe Belinda'», contó Javier Seriani.

Los abogados de Belinda se sorprendieron porque ella había pedido a su prometido 4 millones de dólares para pagar su deuda con el SAT, pero en realidad no era para saldar sus deudas con hacienda, sino para saldar la casa que le había comprado Lupillo Rivera «para saldar la deuda y quedarse con la casa».

De acuerdo con la estimación del portal Celebrity Net, la fortuna de Belinda asciende a 10 millones de dólares, mientas que los portales Fame Ranker y Popnable, el dinero en las cuentas de Christian Nodal oscila entre los 1.8 y los 2.7 millones de dólares.

¿Y el anillo? No se sabe si Beli regresó el costosísimo anillo de compromiso, pero de acuerdo a sus anteriores novios, ella no regresa nada.

Tatuajes

Algo que ha caracterizado a las relaciones de Belinda es que todos sus novios se tatúan el nombre o rostro de la cantante, inclusive Lupillo Rivera tuvo que hacerse un gran manchón en su brazo para borrarse el rostro de la “mujer” a la que amó.

Igual Chris Angel, quien se borró el tatuaje de la palabra Beli que tenía en el corazón.

Christian Nodal también se hizo varios tatuajes en honor a su novia, la palabra “Beli”, la palabra “Utopía”, los ojos de la cantante en el pecho, en fin, varios.

Lo que ha causado mucha polémica es que todos los novios de Belinda aseguran que ella no es tan buena persona que digamos, incluso el ilusionista Chris Angel reveló que su relación terminó porque le descubrió mensajes candentes con el cirujano plástico Ben Talei, en el celular a Belinda, con quien sí anduvo.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño”, dijo el ilusionista acerca de su relación con Belinda.

El cirujano ben Talei tampoco quedó con buenos recuerdos de Belinda, incluso reveló que la artista le insistía mucho en que se tatuara algo relacionado a ella, pero él la evadió siempre.

Cuando le preguntaron si la extrañaba, dijo: “No, cero, extraño más las hamburguesas porque estoy a dieta”; incluso contó que aprendió mucho con Belinda: “A veces cuando te enamoras de alguien no puedes ver” y deseó “suerte” a Nodal.

Lupillo Rivera y Belinda Chris Angel y Belinda Ben Talei y Belinda

Y de Lupillo Rivera, pues se rayoneó el tatuaje que se hizo y está queriendo recuperar la casa de la “discordia”, aquel inmueble que le dio a Belinda como prueba de su amor, incluso ha trascendido que está dispuesto a comprársela a Belinda a un precio mayor, con tal de que ella no se la quede, por lo que envió a sus abogados a hablar con los abogados de Christian Nodal para que el cantante convenciera a su novia de dejar la casa.

Lupillo Rivera se tatuó el rostro de Belinda en un brazo Chris Angel se tatuó el nombre de su novia Estos son algunos de los tatuajes que se hizo Christian Nodal

Esta habría sido lo que colmó la paciencia de Nodal con Belinda, pues se dio cuenta que ella lo quería estafar para poder pagar (con el dinero que le pidió prestado) los adeudos de predial y otros impuestos de la casa que le habría regalado Lupillo Rivera.