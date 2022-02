Hoy Estado de México – febrero 10, 2022

Desde el inicio de la pandemia, la actriz Lucía Méndez puso en duda la efectividad de las vacunas y se dijo indecisa sobre si vacunarse o no, y sí se aplicó el biológico para protegerse contra la COVIOD-19, pero en enero pasado se contagió de SARS-CoV-2, por lo que estuvo aislada, justo el día de su cumpleaños.

“La Méndez” ha contado que la pasó mal con el COVID y ha revelado que tiene secuelas leves de la enfermedad, pero ahora ha causado polémica al revelar que se está curando con su perfume de feromonas.

En su cuenta de Instagram la actriz subió un video en el que contó a sus seguidores que su perfume de feromonas es capaz de curar las secuelas que algunas personas pueden presentar después de haberse contagiado de COVID-19.

“Quiero decirles que voy mejor con las secuelas de COVID, pero lo que me ha ayudado muchísimo son mis perfumes de feromonas, estarme poniendo en la piel, no en la ropa, solamente en la piel la feromona con las fórmulas que yo he hecho a través de mis perfumes de feromonas”.