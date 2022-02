Hoy Estado de México-febrero 26, 2022

Después de al menos dos años, por fin llega a la pantalla grande, Batman, con una propuesta del escritor y director Matt Reeves, donde Bruce Wayne hará una introspección con su alter ego, muy diferente a las cintas pasadas.

En esta entrega, la mente del protagonista regresa a las primeras ocasiones en que se puso la capa que le dió sentido a si vida, sin embargo, ahora existe una sed de venganza en el caos de Ciudad Gótica.

“Algo que sabía desde que comencé el proyecto es que quería tomar esta versión del joven Batman al principio de su arco, en el que hay espacio para el crecimiento y el despertar; ponerlo en el centro de este misterio que nos llevaría al camino de todos estos personajes. La página en blanco es como estar en un cuarto oscuro, buscando algo que se sienta familiar, no leí tantos cómics, pero Año uno (Frank Miller) tiene un tono muy particular que me recuerda a las películas americanas de los 70”.

Año uno fue el referente de Reeves colo punto clave de su versión, pero poco a poco aumentó sus ideas. Además se basó en otros cómics como Batman: Ego (Darwyn Cooke).

“Me pareció importante porque trabaja con la parte psicológica de ser Batman, la idea de la bestia y la problemática interna. Eso me pareció cautivador, también The Long Halloween (Jeph Loeb y Tim Sale) fue importante, por esta idea del asesino serial que cometió crímenes serios, y Batman como el mejor detective del mundo. Creo que la portada de ese cómic fue muy importante y, evidentemente, para la película todo esto fue muy inspirador”, señaló.