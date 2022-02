Manuel López – febrero 09, 2022

José Eduardo Neri Rodríguez, ex Cónsul de México en Florida y Texas, así como ex alcalde de Capulhuac y ex precandidato del PRD al gobierno del Edomex en el 2017 vuelve a «levantar la mano» para buscar nuevamente el apoyo de los líderes regionales y de la militancia perredista, y así poder ser postulado por su partido a la candidatura para Gobernador en el 2023.

Acompañado de consejeros estatales y líderes, Eduardo Neri, dijo que está buscando un cambio en la sociedad, así como trabajar «mano con mano y hombro con hombro» con la gente. Neri fue un fuerte aspirante al gobierno del Estado de México en el 2017, pero según él, por negociaciones internas en el PRD, la candidatura se la dieron a Juan Zepeda.

Sin embargo, según lo dicho por el propio Neri Rodríguez, Juan Zepeda y el actual diputado Omar Ortega llevaron al quebranto al PRD, al grado que este partido fue multado con más de 80 millones de pesos por las autoridades electorales.

Ahora, Omar Ortega también quiere ser candidato del PRD al gobierno estatal, algo que Eduardo Neri, califica como deshonesto, pues dice que Ortega utiliza recursos del Partido y la Legislatura, para impulsar su candidatura, mientras que a él le interesa estar de lado de los liderazgos, lo que Ortega no ha hecho.

El también maestro en teología y ex canciller en ciudades de Estados Unidos, dijo que dejó su último cargo como Diplomático para regresar al Estado de México a buscar la candidatura del PRD para el 2023.

Reconoció que hay personas al interior de su partido que solo buscan sus intereses personales y van a negociar con los que tienen el poder.

Reconoció la baja presencia electoral que tiene el partido amarillo en el Estado de México, ya que solo tiene 3.8 por ciento de presencia electoral, cuando antes pasaban de más de un millón, 500 mil votos a favor.

Estableció la necesidad de que el PRD vuelva a crecer al 8 o 9 por ciento…

«Estoy convencido de que el PRD necesita una cara fresca, alguien que atienda a la gente y a los líderes», resumió.

Pidió a todos los que aspiren a ser candidatos del PRD al gobierno estatal, renuncien de sus cargos para buscar sin dinero público sus aspiraciones políticas.

Eduardo Neri planea recorrer el Estado de México para buscar el apoyo de la base perredista y lograr su objetivo, ser candidato del PRD al gobierno del Edomex en el 2023.