Hoy Estado de México -febrero 24, 2022

La hija de Héctor Parra, Daniela Parra, solicitó apoyo económico para su padre, pues es ella quien paga los gastos para la defensa del actor; «nos las estamos viendo negras».

Varias acciones ya fueron tomadas por Daniela, sus amistades más cercanas y sus familiares, para obtener fondos y poder seguir pagando la defensa de Héctor.

No obstante, la joven señaló que el dinero no alcanza, por más que se busque, por lo que pidió a las autoridades que no prolonguen más la situación.

“Ahora sí les puedo decir que no la estamos pasando nada bien, el problema económico ya cada vez es más grande, mi papá cada vez pues está perdiendo más el piso, incluso yo también, nunca la hemos pasado bien, pero ahora ya está afectando mucho más en nosotros, es devastador, es desgastante y no podemos seguir así, ni mi familia, ni mi demás familia, es un problema gigante que tenemos que solucionar con alguna autoridad que haga bien a su trabajo, porque estos al parecer no sirven”.