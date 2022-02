Arturo Callejo-febrero 24, 2022

Al término de la penúltima jornada de inscripción para quienes aspiran a ser titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para los siguientes nueve años, los registrados fueron 11 y se esperan más hombres y mujeres que entreguen sus documentos en la Cámara de diputados estatal, pues el registro se cierra mañana viernes a las 17:00 horas.

Se trata de: Edmundo Garrido Osorio, ex procurador de la Ciudad de México en su periodo de 2018; Patricia Velázquez Alba, ex Fiscal de Feminicidios de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM); José Carmen Castillo Ambriz, ex Magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM); Vicente Romero Becerril, ex defensor municipal de Temoaya y ex regidor de este mismo municipio; Dilcya García Espinoza de los Monteros, Fiscal Central para Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

También se dieron cita: José Archundia Barrientos, Coordinador Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; María Esther Nolasco Núñez, Fiscal regional en Nezahualcóyotl; José Antonio Montiel, titular de la Unidad de Protección de Sujetos que Intervienen en el Procedimiento Penal de Extinción de Dominio en el Estado de México; Yazmín Nájera Romero, integrante de la Confederación Nacional de Abogados; Omar Obed Maceda Luna, senador suplente y José Isauro Bautista, ex funcionario de Ecatepec.

Es de señalar que de los once aspirantes, cuatro son de la Fiscalía mexiquense, contando a Velázquez Alba, quien fuese Fiscal de Feminicidios cuando la institución era Procuraduría General de Justicia.