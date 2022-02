Hoy Estado de México – febrero 02, 2022

Vaya polémica que se ha desatado en internet por estas fotografías en las que se ve a una mamá que llevó a su hijo a la escuela en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), vestida de forma sexy.

Y es que la forma de vestir de la mamá de este pequeño ha indignado a las demás mamás que, “preocupadas por lo que ven sus hijos”, han solicitado que la mujer deje de asistir vestida con ropa deportiva o “provocativa” a la escuela.

La criticada mamá se llama Vanesa Medina, quien es una modelo profesional, abogada y fisicoculturista, quien suele ir a recoger a su hijo a la escuela con ropa deportiva o de playa.

Pero justo esto es lo que incomoda a las demás mamás, que ni tardas ni perezosas decidieron tomarle fotos y subirlas a Facebook para criticarla.

Los comentarios fueron en su mayoría de apoyo para Vanesa Medina, quien ganó “Miss Fitness” en Bolivia, pues los internautas consideran que ella está en la libertad de decidir cómo vestirse, aunque unos pocos consideran que la vestimenta debería ser más discreta.

“Quiero darle las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo. Eso es una muestra de cariño y aprecio hacia mi persona con palabras muy lindas para defenderme. Una mamá lo hizo queriendo denigrarme y exponiendo a mi hijo. Sus planes no le salieron como ella hubiera querido. Tuvo las peores intenciones al subir esto y referirse de esa manera sobre mí. Soy una mamá fit que trabaja y que cuida a su hijo con todo el amor del mundo. No hago nada malo a nadie. La gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores”, informó Vanesa Medina en sus redes sociales.