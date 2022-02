Arturo Callejo-febrero 22, 2022

Para la próxima Revocación de Mandato del presidente de México, en todo el país se instalarán 57 mil casillas, de las cuales, siete mil 747 estarán en el Estado de México para que puedan votar 12 millones 346 mil 087 mexiquenses que conforman el padrón electoral. El universo de casillas a nivel estatal, representa el 13 por ciento de las que se pondrán en todo el territorio nacional, puntualizó Ciro Murayama, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

En las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el funcionario electoral puntualizó que para la próxima elección del 10 de abril habrá una inversión total de mil 692.5 millones de pesos, de los cuales, 220 millones de pesos se invertirán en la entidad mexiquense, lo que representa la suma millonaria más abultada si se toma en cuenta el tamaño del padrón electoral que tendrá la oportunidad de acudir a las casillas que corresponderán a 40 Distritos electorales.

El INE, dijo, garantiza para el próximo 10 de abril el profesionalismo que lo caracteriza en cada proceso democrático y en esta ocasión, como en todas, lo hace con gusto para que la gente participe, no a regañadientes.

En presencia de Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo del INE en el Estado de México, y de Laura Daniella Durán Ceja, Consejera-presidenta provisional del IEEM, Ciro Murayama reiteró que lo que no gustó al INE es que se le castigara en su presupuesto para desarrollar la revocación de mandato, es decir, no tuvo más dinero para instalar más casillas en todo el país, lo que no puede ocurrir para las elecciones de 2024, cuando habrá elecciones presidenciales.

“Que no se vaya a cometer un austericidio sobre la elección presidencial, la gobernabilidad democrática de México pasa porque las elecciones se realicen en términos constitucionales y legales y no se quiera afectar ni la capacidad operativa ni la autonomía del INE con recortes irracionales desde el poder, eso es lo que hemos dicho, pero nosotros encantados de hacer nuestro trabajo”, sostuvo el Consejero Electoral del INE.

Ciro Murayama, consejero del INE

Recordó que del 04 de febrero al 10 de abril existe veda electoral, por lo que toda propaganda gubernamental de los tres órdenes de gobierno está suspendida, “las restricciones son para funcionarios públicos y partidos políticos que no pueden promover la revocación de mandato”.

Quedan exentos los anuncios en materia educativa, salud y, de ser el caso, protección civil.