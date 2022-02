Manuel López – febrero 14, 2022

Una mujer murió luego de ser atropellada por una mudanza en la avenida Rancho Grande, en el cruce con Carmelo Pérez, en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl.

Al parecer, la víctima intentó cruzar la calle cuando el chofer de la unidad de carga la embistió y tras el golpe quedó tirada sobre la carpeta asfáltica, a un costado del camellón.

La mujer de la tercera edad, que vestía pantalón café, con un suéter del mismo color, permanece en calidad de desconocida y pese a que testigos de los hechos llegaron al sitio para brindarle los primeros auxilios ya nada pudieron hacer por ella.

Quienes presenciaron el accidente refirieron que la persona intentó cruzar la avenida, pero aparentemente no vio que venía el vehículo y el chofer ya no alcanzó a frenar, pero se desconoce quién de los dos no respetó la señal del semáforo.

Policías que circulaban por la zona lograron detener al conductor de la mudanza color blanco calles más adelante, quien al parecer intentó evadir su responsabilidad.

El lugar permanece resguardado por policías municipales, en tanto arriba al lugar personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Mientras que el chofer fue trasladado al Ministerio Público donde se definirá su situación legal.