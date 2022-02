Hoy Estado de México – febrero 20, 2022

Esto aún no termina, cada día salen más chismes, rumores e indirectas entre Belinda y Christian Nodal.

Esta semana el cantautor lanzó Christian su nueva canción “Ya no somos ni seremos”, la cual parece ser una indirecta para Belinda.

Y pues ¿cómo se va a dejar Belinda verdad? Por ello lanzo un demo de su nuevo tema “Mentiras cabrón”, el cual ha sido tomado por los fans de «Beli» como una respuesta al tema presentado por Christian Nodal.

El tema ha la de una chica que no quiere estar más en una relación, porque su pareja se siente más que ella y un cabrón.

Acá te dejamos parte de la letra para que juzgues si se trata de una indirecta bien directa para Nodal.

Esta es la letra completa de “Mentiras cabrón” de Belinda:

Creíste cuando te fuiste

Que sin ti yo no podía

Que no te superaría

Siempre iba a estar triste

Pasaron los días y te sorprendiste

Cuando me perdiste

Ya no creo en tus palabras no me pidas perdón

Ya no…

Te digo que no

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo

Siempre peleando y comportándose como un cabrón

No quiero un bobo que me, que me controla

Ni los fines de semana estar sola

Como me dejabas esperando por horas

Ahora las llamadas que tus haces se ignoran

Que lastima verte así, detrás de mi

Mientras yo bailando y moviendo mi cintura

Deja de insistir que yo quiero vivir

Y disfrutar que la vida es una sola

Te digo que no…