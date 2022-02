Hoy Estado de México-febrero 17, 2022

Después de que Belinda y Christian Nodal dieran por terminada su relación, el maquillista y amigo de la cantante, Alfonso Waithsman, aseguró que la artista no está nada bien, pues está muy triste

Pese a que fue cuestionado sobre detalles, Whaitsman no habló sobre si Beli regresó o no el anillo de compromiso a Nodal, mismo que está valuado en más de 60 millones de pesos.

«Ese es un tema súper delicado porque yo trabajo con Belinda desde hace muchísimos años y es una mujer que, aparte de trabajar con ella, le tengo un gran cariño y hay una gran amistad de muchos años. Y creo que es un tema delicado, no me correspondería a mi decir si el anillo lo tiene que regresar o no. Son decisiones de pareja».

Por el momento, aseguró que lo único que puede hacer es mandarle buena vibra a Belinda, ya que piensa que se encuentra demasiado triste.

«Yo creo que lo importante ahora es, en mi caso, mandarle buena energía a ella porque es una mujer muy sensible. Debe de estar, me imagino, por lo que la conozco, por lo sensible que es, debe estar triste, muy triste. Y nada, mandarle mucha energía, cariño, mensajes de amor. Todas las rupturas y separaciones son difíciles. Y una relación tan bonita, duele».

Señaló que luego de convivir con la pareja, le causó sorpresa el rompimiento.

«Tuve la oportunidad de convivir con ellos y, pues si, sorpresa».