Arturo Callejo-febrero 18, 2022

Los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coinciden en que quien ocupe el cargo como Fiscal General de Justicia del Estado de México, sea hombre o mujer, deberá tener perfil y capacidad de cubrir las necesidades de los 17 millones de mexiquenses, por ello, la selección de la terna que mande en días siguientes el Ejecutivo será revisada de manera exhaustiva, pues el cargo es por los siguientes nueve años.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González, sostuvo que si bien él de forma personal apuesta porque sea una mujer quien ocupe la titularidad, no necesariamente se tiene que cumplir con la paridad de género, “porque si no estaríamos descalificando la capacidad, si llega una mujer nada más por ser mujer, me parece que no es lo justo ni lo correcto, ni es lo que la ciudadanía estaría esperando, qué bueno que el mejor perfil sea el de una mujer, desde mi punto de vista, si es así será la que se nombre”.

Maurilio Hernández, coordinador Grupo Parlamentario Morena

Quien coincide con el presidente de la Junta de Coordinación Política a que sea mujer la próxima fiscal General de Justicia del Estado de México, es el coordinador de la bancada panista, Enrique Vargas del Villar, quien augura que el tema tendrá una fuerte discusión entre grupos parlamentarios y adelantó que el PAN no permitirá un titular a modo.

“Estaríamos a favor de que pudiera ser por primera vez una mujer la fiscal del Estado de México, va a estar la discusión muy fuerte, no vamos a permitir que sea un fiscal a modo. Tenemos una responsabilidad muy grande con el Estado de México, con las y los mexiquenses, porque sería un fiscal por los próximos nueve años, estamos hablando de la procuración de justicia del estado más importante del país y la exigencia número uno de la ciudadanía.

En los próximos días va a ser muy álgida la discusión, el debate, pero estoy seguro que vamos a sacar la mejor propuesta de la fiscal o el fiscal”, sostuvo el legislador mexiquense.

Enrique Vargas, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Por su parte, Elías Rescala Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la 61 Legislatura mexiquense, indicó que tiene que ser un hombre o mujer bien preparado para la titularidad de la Fiscalía estatal. “Que responda a las necesidades que tienen los mexiquenses, es un reto importante el de la Fiscalía y estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección de cara a lo que necesitan las familias mexiquenses, una procuración de justicia digna, pronta y expedita. La Fiscalía no es un tema de colores, es un tema de capacidades y, al ser un tema de capacidades, nosotros tenemos que buscar a la persona más capacitada para que enfrente los retos que el Estado de México tiene”, concluyó el legislador tricolor.