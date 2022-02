Arturo Callejo-febrero 28, 2022

Ante el proceso de selección para elegir al nuevo fiscal General de Justicia del Estado de México, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados local, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), que dirige el diputado Enrique Vargas del Villar, no dará un “cheque” en blanco a ningún grupo legislativo ni a ningún interés político, sostuvo Anuar Azar Figueroa, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México.

En conferencia de prensa en la ciudad de Toluca, el político dejó en claro que si bien hay intención de formar una nueva coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para las siguientes elecciones a gobernador en 2023, misma que les funcionó el pasado 06 de junio cuando se eligieron los 125 ayuntamiento y se renovó el Congreso estatal, ésta no está vigente para la elección del fiscal, quien ocupará el cargo por los siguientes nueve años.

“Nosotros habremos de tener una determinación propia, autónoma, que cumpla, en principio, con los requisitos que manifiesta la convocatoria, que desde nuestro punto de vista cumple con la normatividad vigente.

“Nosotros queremos hacer desde aquí una crítica al actual gobierno, porque el hecho de ser aliados, el hecho de tener una alianza electoral y de que se tenga toda la voluntad de que esto continúe, hasta el momento, en este gobierno, no hay un gobierno de coalición, hemos de mantener una posición firme dentro de los temas en los que se le está quedando a deber a los mexiquenses”, sostuvo el también ex coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la anterior legislatura de esta entidad federativa.

Anuar Azar Figueroa, presidente PAN Edomex

Agregó que si bien el pasado fiscal, Alejandro Gómez Sánchez, mantuvo una buena figura, primero como procurador y luego como fiscal, pues no se vio involucrado en ningún acto de posible corrupción, “los índices delictivos en el Estado siguen en aumento, los avances en esta Fiscalía lamentablemente no fueron los esperados, a pesar del buen perfil que tiene el hoy ex fiscal”.

El presidente de Acción Nacional en el Estado de México, Azar Figueroa, ahondó que no solo se tiene que pensar en quién va a ser el próximo fiscal, también “se tiene que pensar en una reforma mucho más profunda, en una inversión importante, en la preparación de quienes desempeñan la labor de Ministerio Público, de policías de investigación, en tecnología, es importantísimo”.

Añadió que, cuando estuvo al frente del grupo parlamentario, se presentó una serie de iniciativas de ley para inhibir la corrupción en los ministerios públicos, “que pretenden transparentar el trabajo en todas las agencias de investigación”.

Quien llegue a la Fiscalía debe ser profesional y experto en la materia de impartición de justicia, por ello, la fracción de Acción Nacional será muy crítica y responsable para votar a favor de quien vaya a postularse para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, “espero que podamos coincidir con nuestros aliados electorales y legislativos, pero nosotros mantenemos una autonomía de partido de acuerdo a los criterios que se decidan al interior del mismo”, concluyó el líder panista.

El viernes pasado, el registro de aspirantes a la FGJEM se cerró en un listado de 43 personas, entre ellas 11 mujeres.