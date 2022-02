Jesús Hernández – febrero 08, 2022

Automovilistas que circulan por la autopista México-Querétaro denunciaron que policías del Estado de México realizan inspecciones ilegales a unos metros de la caseta de cobro de Tepotzotlán, con el fin de robar las pertenencias de los viajeros, bajo actos de intimidación y amedrentamiento a las víctimas.

De acuerdo con relatos de las víctimas, elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad del Estado de México mantienen presencia en los límites con el municipio de Tepotzotlán, sobre la vía de cuota, para detener, inspeccionar o, en su caso, abordar a los automovilistas que se detienen sobre dicha vía, con el fin de acusarlos de presuntas faltas al reglamento de Tránsito, aún sin contar con facultades para hacerlo, para conseguir una «mordida» y/o extorsionar a los conductores so pretexto de alguna falta o de la comisión de un delito ilegal.

«Aquí, tiro por viaje ves vehículos detenidos por patrullas estatales. Siempre andan dos o tres unidades que solo se esperan para que crucen los automovilistas y ahí agarrarlos. Generalmente, se van contra los foráneos, pero siempre andan acechando a quien se deje», comentó Armando, un trabajador de la zona que diariamente transita por esta vía.

El último acto denunciado habría ocurrido el pasado viernes 04 de febrero, en la colonia El Trébol de Tepotzotlán, a unos metros de la caseta de cobro, cuando los elementos habrían obligado al automovilista a descender de la unidad, para jalonearlo, golpearlo, amedrentarlo con presentarlo ante el Ministerio Público sin explicación alguna y, posteriormente, revisar su vehículo, para robarle al menos 15 mil pesos.

De acuerdo con la denuncia presentada CUA/CUT/03/MPI/619/00810/22/02, en poder de este medio de comunicación, la víctima se encontraba en su vehículo alrededor de las 22:00 horas, esperando a un familiar, estacionado a un costado de la autopista en dirección a la Ciudad de México, cuando los tres uniformados de una patrulla identificada con el número económico 03907, lo abordaron y le cuestionaron su permanencia en el lugar, a lo que respondió que se encontraba esperando a un conocido.

«Me dice: bájate de la unidad. Yo le respondo que por qué, que cuál es la razón y me señala que le vale ver…, te bajas hijo de tu pu… madre; me abre la puerta, me rompe la chamarra y me baja. Yo saco en ese momento mi celular y tomo una foto de la unidad e intenté grabar, pero el policía me lo arrebata y lo azota contra el piso», relata la víctima.

El testimonio de la víctima refiere que el oficial comienza a ahorcarlo y le rompe el labio, para luego, subirlo a la patrulla.

«Me dice que ya ching… a mi madre, que no le haga a la mama…, que a qué me dedico y por qué traigo tantas llaves al interior de mi vehículo y le digo que son las llaves de mis autos y de los de mis clientes. Me pregunta que dónde los tengo, a lo que le respondo que eso no tiene nada que ver con su trabajo y me comienza a ahorcar nuevamente, a golpearme en las costillas y dándome tres cachetadas. Me dice no te mato a la ver… porque hay mucha gente, pero ya chingas… a tu madre. Ahorita, te voy a dar una vergui…», narra la víctima.

Según el testimonio, mientras el elemento golpeaba a la víctima y lo amenazaba con presentarlo ante el ministerio público por «alteración del orden», sus dos acompañantes revisaban su unidad, en donde hallaron más de 15 mil pesos que le fueron sustraidos a la víctima, para luego, abandonarla metros adelante.

El testimonio obra en la carpeta de investigación que la víctima inició ante la Fiscalía Regional de Cuautitlán por los delitos de robo con violencia y abuso de autoridad; sin embargo, de acuerdo con los vecinos de la zona, este tipo de actos son constantes, pues han tenido que ayudar a algunas personas que han sido abandonadas a su suerte y sin sus pertenencias, bajo este mismo.modus operandi, por parte de los elementos de la policía estatal.