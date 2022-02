Hoy Estado de México-febrero 09, 2022

Luego de la magnífica participación en Spider-Man: No Way Home, en su personaje como Naty Murdock, el abogado que defendía a Peter Parker, Charlie Cox aseguró que quiere seguir trabajando en Marvel.

El histrión, protagonista de las tres temporadas de la serie de Netflix, Daredevil, tiene la idea de que su personaje siga siendo parte de más producciones del UCM.

El actor habló en entrevista con Supanova, sobre sus primeras impresiones tras regresar como Murdock en la más reciente entrega de Spider-Man.

«Durante años me han preguntado sobre mi regreso como Daredevil y la pura verdad es que asumí al cien por cien que no era posible, que ese barco ya había zarpado. No supe nada del equipo de Marvel durante un par de años. Ahora, da la impresión de que estuve mintiendo durante mucho tiempo, pero en realidad no fue así… solo metí durante poco tiempo».