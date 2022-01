Hoy Estado de México-enero 14, 2022

La youtuber argentina Nahir Lorenzetti, hecho mano de sus miles de seguidores para conseguir dinero para pagar la renta de su vivienda, y lo hizo en tan solo 24 horas.

Asadodefaso, como es conocida en las redes sociales, les explicó a sus seguidores que después de que YouTube bloqueara su canal, dejaría de obtener ganancias, mismas con las cuales paga sus gastos, entre los que se encuentra la renta de su departamento.

Al parecer la influencer de 25 años de edad que publica videos donde habla de su vida y cuenta anécdotas, en un video platicó que se contagió de covid-19, aún estando vacunada, por lo que YouTube consideró que el tema fue inapropiado y la baneó.

Por esto Nahir solicitó apoyo económico a sus seguidores para pagar su renta.

«Mi sueldo está en YouTube, así que si a mí me bloquean el canal, es como si a un comerciante le clausuraron su negocio. Te impide generar tu ingreso. Si este mes no llego a cobrar mi sueldo de YouTube por estar baneada de todos lados, ustedes me ayudan a pagar el alquiler?».

Luego de solicitar ayuda económica a sus seguidores proporcionándoles una cuenta de mercado pago para que depositaran los donativos, en menos de 24 horas la joven había conseguido la cantidad suficiente para pagar la renta.

La situación de la youtuber, se volvió viral, por lo que el medio La Nación, le pidió que platicara su experiencia mediante una entrevista.

«La verdad es que no esperaba tanto, pero tampoco creía que fuera imposible. Pensé lo que iba a conseguir, pero en varios días».

Aprovecho el mensaje para agradecer a todos los seguidores que le brindaron apoyo para conseguir el dinero.

«Me sentí orgullosa de haber creado una comunidad que definitivamente entiende mi posición, mis ideologías y mi situación económica. Pienso que hubo mucho apoyo porque la gente disfruta de mi contenido, y si no puedo pagar el alquiler tampoco podría pagar internet, entonces nadie quería que yo me fuera de las redes sociales. Es un intercambio bastante justo».