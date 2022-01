Hoy Estado de México – enero 31,2022

El vocalista del Grupo Firme, Eduin Caz, sufrió un accidente este lunes en Culiacán, Sinaloa.

El periodista Gustavo Adolfo Infante, informó en sus redes sociales del percance automovilístico que sufrió el cantante de “Ya supérame”.

“Quiero decirles que una lujosísima camioneta, propiedad del líder, vocalista de Grupo Firme se volcó hace unas horas, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Las imágenes son realmente fuertes, rudas. Yo no quisiera alarmar, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos. La policía no lo ha confirmado”, indicó Infante.