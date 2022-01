Manuel López – enero 11, 2022

El hospital regional del ISSEMYM en el municipio de Nezahualcóyotl comenzó a registrar saturación en la demanda de pruebas de detección de covid-19 por parte de los derechohabientes.

El repunte en las solicitudes se registra ante el incremento de casos positivos en la segunda localidad más poblada del estado de México que en las últimas semanas ha triplicado el número de enfermos.

Una de ellas es Miriam Bello Castillo, docente de español asignada a una secundaria en el municipio de Ixtapaluca, quien esperó por más de 8 horas un test para descartar ser portadora del virus.

«Empecé con síntomas en la mañana, con escalofríos y dolor de cabeza, pero hasta ahorita solo me pasaron a checar los signos vitales, vengo de mi trabajo me vine a revisar pero no me atienden».

Sentada en una caja de plástico que le prestó un comerciante, lamentó que el sector salud del Estado de México no cuente con la capacidad para atender a los enfermos a casi dos años del inicio de la emergencia.

«No es posible porque ya llevamos casi 2 años con esto y siempre ha sido lo mismo, no hay personal nos dicen que no hay pruebas que regresemos al otro día pero aquí nos tienen enfermos afuera esperando a que nos atiendan».

«Si tú ves la mayoría de los que estamos aquí tenemos tos o fiebre, pero no nos podemos ir porque necesitamos nuestra incapacidad para nuestros trabajos porque si no nos van a descontar por cada día que no vayamos», comentó.

Afuera de las instalaciones ubicadas en la Colonia Vicente Villada se forman filas con un tiempo de espera de hasta 8 horas para ser atendidos, a pesar de las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días.

«Todos estamos cansados, no podemos ir a hacernos una prueba particular porque no nos las van a hacer válidas, necesitamos a fuerza entrar aquí al ISSEMYM para que nos den nuestros 15 días de aislamiento, es una necesidad del trabajo pero también de salud».

Al igual que el Hospital Regional del ISSEMYM, clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social registrar filas de pacientes enfermos con problemas respiratorios y que solicitan pruebas de diagnóstico para iniciar con su tratamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, al momento Nezahualcóyotl contabiliza mil 500 casos activos, cuya cifra se ubicaba por debajo de los 500 en fechas decembrinas en que se llevaron a cabo posadas, ferias y celebraciones masivas.