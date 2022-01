Manuel López – enero 04, 2022

Por segundo día consecutivo derechohabientes del IMSS se manifestaron frente a la clínica 75, en Nezahualcóyotl, por falta de pruebas para detectar covid-19.

A pesar de que los enfermos hicieron fila por varias horas, el personal de salud explicó que los reactivos se terminaron lo que provocó molestia.

«Tenemos dos días viniendo y no hay pruebas. Ya basta. Estamos enfermos y aquí parece que es peor que el gobierno, no dan solución a nada», explicaron.

Las personas en su mayoría presentan cuadros de tos y fiebre, por lo que han acudido a las unidades familiares para solicitar una prueba para iniciar su tratamiento.

Sin embargo, ante el incremento de pacientes, los trabajadores de la salud explicaron que las 90 pruebas que realizan a diario ya son insuficientes.

«Solo son 45 por turno, ya no hay», explicaron.

Algunos enfermos viajaron a otros municipios para encontrar pruebas, pero no lo consiguieron.

«A mi hijo lo regresaron de la escuela porque tiene fiebre y tos, me dijeron que vinera a la clínica pero no hay. Ya fuimos a Texcoco y tampoco, no podemos estar de un lado a otro».

De acuerdo con datos de la Secretaria de Salud del gobierno federal, en Nezahualcóyotl actualmente se registran 500 casos activos, cuyo incremento se vio registrado en las últimas semanas de diciembre.