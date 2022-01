Manuel López – enero 14, 2022

Víctor Uriel Suárez Cruz, trabajador de obras complementarias del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se encuentra desaparecido.

Desde el pasado 5 de diciembre sus familiares desconocen su paradero, luego de que asistiera a la obra asignada en el municipio de Tecámac, colindante con la terminal aérea.

Según sus familiares, el joven de 29 años cursó sus estudios en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y había logrado encontrar trabajo como auxiliar de topografía en el AIFA después de varios intentos.

Felicitas, mamá de Víctor, denunció que, el día de su extravío, su hijo fue obligado a trabajar en día inhábil por la visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al nuevo aeropuerto.

«Le dijeron que se tenía que presentar a trabajar en domingo porque iba a ir López Obrador, aunque fuera día de descanso y desde ahí no supimos de él. Me dijo que según los habían citado a todos porque tenían que avanzar en la obra», narró.

Hasta el momento, la familia solo tiene las pistas que sus propios compañeros proporcionaron de manera informal.

«Dijeron que según fue al baño a un costado de un canal y que después de rato ya no regresó. Que lo estuvieron buscando, pero ya no supieron nada. Solo quedó su mochila ahí.

«Pero ni si quiera se han presentado a declarar en el ministerio público porque dicen que está muy lejos y que no tienen tiempo», señaló.

Desde entonces cuerpos de emergencia han recorrido varios kilómetros del caudal de aguas negras en busca de su cuerpo. Bomberos y rescatistas han utilizado lanchas para encontrar pistas en municipios de la región, sin éxito hasta el momento.

«Sí me han apoyado, desde el principio se vio el interés de las autoridades por encontrarlo, pero no tenemos más que lo que dijeron sus compañeros el día que desapareció. No tenemos más pistas», comentó.