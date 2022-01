Hoy Estado de México-enero 21, 2022

La profesora de tiempo completo del Centro Universitario de la UAEM Temascaltepec, Francisca Avilés Nova, explicó su relación con la Autónoma Mexiquense, señalando que es tanto profesional como emocional.

«La Universidad Autónoma del Estado de México es mi casa, mi segunda madre, mi familia. Me formó, me arropó. Todo lo que tengo es gracias a ella. El patrimonio que tengo es por ella. Mis hijos se formaron en ella. Mi esposo también se formó aquí. Es un gran tesoro. El Centro Universitario es mi casa. Vivo a 3 minutos de aquí. Llegó y siento que es mi casa. La UAEM es única y como Temascaltepec no hay dos».

La docente es originaria del barrio de Santiago ubicado en la cabecera municipal de Temascaltepec, donde se encuentra este campus. La universitaria recuerda paseos, días de campo en familia cuando era una niña, en el río que se localiza al rededor del espacio universitario.

«Disfrutaba mucho del ruido del río con mi familia. Hacíamos días de campo y compartíamos la naturaleza con todos los hermanos. Tengo gratos recuerdos de mi infancia y eso me ayudó mucho a emprender lo que soy. Me siento afortunada de ser de esta localidad, que tiene una gran riqueza ambiental».

Desde pequeña le llamó mucho la atención la naturaleza, indicó la doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México.

«Me gustaba observar las flores silvestres, los árboles, colectar frutos y observar los insectos. Siempre me ha gustado el bosque, en él me siento libre, contenta».

Fue en el año de 1982 cuando Avilés Nova culminó sus estudios en la preparatoria regional municipal y en ese mismo año comenzó la primera fase de descentralización de la Máxima Casa de Estudios, y fue cuando se creó la Extensión Académica de la Facultad de Ciencias Agrícolas en Temascaltepec, con la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista; no obstante, como no se contaba con un perfil de Ciencias Biológicas, ella repitió el bachillerato un año más tarde para comenzar sus estudios como parte de la primera generación del campus como Ingeniero Agrónomo Zootecnista, de donde egresó en el año de 1988.

«Cuando ingresé en 1983 mi grupo era de más de 50 alumnos; sin embargo, a través del tiempo quedamos 24, 20 hombres y 4 mujeres. Fui de las primeras en titularse».

Crecida en una familia de nueve hermanos donde cinco eran mujeres y 4 hombres, asegura que sus padres siempre se esforzaron para que todos sus hijos estudiaran y estuvieran preparados.

«Ellos fueron quienes me dijeron que en Temascaltepec habría una universidad y ofrecería la carrera de Ingeniero Agrónomo. Me impulsaron. Siempre han sido mi sostén y gracias a ellos nunca tuve duda de algún día será agrónoma».

Francisca Avilés se inició como profesora del Centro Universitario UAEM Temascaltepec en el año de 1992.

«Realicé una tesis de licenciatura relacionada con las gramíneas silvestres del municipio de Temascaltepec, la cual finalmente se hizo libro. Me invitaron a dar la materia de Botánica de forrajes. Me gustan mucho las plantas forrajeras, que me vincularon y anclaron con lo que es mi profesión».

Llegando el 2001 la docente recibió una invitación para participar en el programa de Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y posteriormente inició su doctorado, mismo que terminó en 2006.

«Entonces me convertí en profesora de tiempo completo. Ahora tenía un posgrado, aunque ya el especialista en floricultura y tenía un diplomado en administración agropecuaria; además, ingrese al Sistema Nacional de Investigadores y desde hace 10 años ostento el nivel 1».

Indicó que ha sido gratificante darse cuenta el gran desarrollo que ha tenido el espacio universitario , así como la construcción de laboratorios y aulas y la apertura de licenciaturas nuevas, el aumento de la matrícula que fue de un grupo a más de mil estudiantes; además de todos los empleos generados gracias a la actividad del Centro, para cuya comunidad se venden alimentos, se les ofrece hospedaje así como otros servicios.

A muy poco de cumplir 30 años de servicio en la UAEM y realizar su trámite de jubilación, Francisca Avilés dijo que se siente feliz y satisfecha en el ámbito profesional, pues ha cumplido con la misión de formar profesionistas.

«Me gusta mucho dar clases, ser docente, enseñar, vincular la investigación con el trabajo de campo, orientar a los alumnos y convivir con mis compañeros. Me formé en mi propio pueblo. Aquí tengo mi vida y mi trabajo y, sobre todo, esa labor tan loable que es formar profesionalmente jóvenes».