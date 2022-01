Hoy Estado de México – enero 16, 2022

La mañana de este domingo un tornado tocó tierra en Fort Myers, ubicado al suroeste de Florida, Estados Unidos, por lo que se emitió la alerta para Miami-Dade y Broward para que los habitantes tomen sus precauciones.

El tornado cruzó la Interestatal 75 cerca de Naples, lo que provocó que se volcara un camión, informó la Patrulla de Carreteras de Florida, al revelar que por este fenómeno natural se reportaron heridos menores y daños en la infraestructura eléctrica que dejaron sin luz a más de 16,000 personas.

«Esa es mi casa que está patas arriba. El tornado me derribó y me empujó hacia la pared este y me enterró debajo del fregadero, el refrigerador, las sillas de la cocina y todo lo demás», declaró Edward Murray, de 81 años, al Naples Daily News.