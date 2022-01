Hoy Estado de México – enero 27, 2022

La organización Mexicanos Primero, alertó que la falta de clases presenciales puede impactar en el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes de tal forma en que puede incluso hacerlos retroceder hasta 3 grados escolares.

Durante la conferencia “Regresemos para Aprender”, presentaron los resultados de seguimiento en el estudio Equidad y Regreso, los cuales revelaron que desde que los alumnos no van de forma presencial a la escuela, no están aprendiendo nuevos temas, sino que incluso han retrocedido en su aprendizaje.

“Con este año y medio, casi dos, que los estudiantes no han ido de manera presencial a la escuela, lo que tenemos es un retroceso de 3 ciclos escolares. No sólo no están aprendiendo nuevos temas, sino que están perdiendo aquellos que ya tenían; se les olvida como hacer una resta simple o como nombrar un número de 2 dígitos” señaló la investigadora de la organización Katia Carranza.