Hoy Estado de México-enero 8, 2022

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y Oliva López Arellano, secretaria de salud, solicitaron a los habitantes que en caso de tener algún tipo de síntoma parecido al del resfriado, no se presenten a las sedes donde se realizan pruebas covid-19, sino que se de por hecho que tienen el virus y de inmediato se aíslen para evitar mayores contagios.

«La variante Ómicron es más transmisible, produce más contagios, pero es una variante que afortunadamente no es más virulenta; su forma predominante es que se queda en vías respiratorias superiores y de un cuadro mucho más parecido a un catarro común, con sintomatología de escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza y puede haber cuerpo cortado. Entendemos que hay, de repente, mucha necesidad de saber si se tiene Covid-19, pero con este cuadro podemos estar casi seguros que se tiene Covid porque el resto de virus respiratorios no se están expresando tanto en este periodo invernal. Entonces, si no tiene que salir a hacerse una prueba, puede no hacérsela», dijo Oliva López.

Indicó que de no realizarse la prueba se puede llamar a Locatel, donde se hace un seguimiento a casos sospechosos y se da monitoreo síntomas de alarma.

Asimismo como la jefa de gobierno exhortó a las empresas privadas abstenerse de solicitar una prueba covid negativa.

«Es mucho mejor que llame por teléfono y se reporte con su jefe inmediato superior y diga tengo síntomas, me voy a aislar, a que vaya a la oficina y busque una prueba o se vaya a formar a un kiosco; es mucho mejor que se aísle de entrada».

Las dos autoridades indicaron que es necesario conservar las medidas higiénicas como es el uso de cubrebocas y lavado constante de manos.