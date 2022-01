Arturo Callejo-enero 21, 2022

A la fecha en Toluca se ha logrado contener el número de contagios de COVID-19, según informes del presidente municipal Raymundo Martínez Carbajal, por lo que, al momento, el Cabildo no contempla implementar medidas extraordinarias, como podría ser, restringir con vallas metálicas la movilidad de personas en el centro capitalino, tal como fue cuando el semáforo epidemiológico del Estado de México estuvo en tonos rojo y naranja.

Los integrantes del cabildo exhortaron a la población a que continúe con el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y la aplicación de gel antibacterial en las manos, es decir, las mismas medidas preventivas que se han anunciado desde que inicio el brote de la enfermedad.

Aunque, actualmente es notorio que en el transporte público que circula en la ciudad capital, ya se relajaron las medidas sanitarias para prevenir contagios, pues es raro observar que las unidades lleven gel antibacterial para que el pasaje se aplique en las manos, además, los choferes ya permiten que personas viajen sin cubrebocas en plena cuarta “ola” de la pandemia del nuevo coronavirus.

Aunque hay que referir que también ciudadanos han regresado a portar su careta y cubrebocas para evitar al máximo contraer el mal.

También en calles céntricas de Toluca, se dejan ver personas que ya no llevan su aditamento, aun cuando desde julio del año pasado la autoridad municipal en turno sumó la obligatoriedad del uso de cubrebocas al artículo 105 del Bando Municipal, lo cual sigue vigente.

Al citar que la pandemia de COVID-19, avanza drásticamente, Raymundo Martínez indicó que el área de salud del DIF local trabaja en un protocolo de emergencia en caso de ser necesario implementarlo.

Informes de la Secretaría de Salud del Estado de México señalan que Toluca ocupa actualmente el tercer lugar a nivel estatal en cuanto a infecciones del nuevo coronavirus se refiere, con un número acumulado hasta ayer jueves de 13 mil 937 toluqueños contagiados, solo superado por Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Mientras que, en muertes por la pandemia, Toluca contabiliza un acumulado de dos mil 290, y es el segundo a nivel estado, pues supera a Nezahualcóyotl, que hasta ayer contabilizaba un acumulado de mil 077 fallecimientos.

“Es un tema en el que debemos generar conciencia, no salgan sin cubrebocas, no se quiten el cubrebocas, mantengan lo más que se pueda la sana distancia y desde luego, hay que acudir a vacunarse, está bien claro que quienes han ido a parar a los hospitales son el 76 por ciento que no se vacunaron, quiere decir que la vacuna sí está funcionando y que sí debemos acudir con esa responsabilidad, porque de otra manera vamos a estar contagiando a la gente”, concluyó el edil.